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İdare Mahkemesi İBB’yi haklı buldu, Hiranur Vakfı’nın binası yıkılacak

Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki binasının imara aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlenmesi sonrasında vakıf avukatı tarafından açılan yürütmenin iptali davası sonuçlandı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 23:54
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İdare Mahkemesi İBB’yi haklı buldu, Hiranur Vakfı’nın binası yıkılacak

İdare Mahkemesi İBB’yi haklı buldu, Hiranur Vakfı’nın binası yıkılacak
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İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İBB'yi haklı buldu ve yürütmenin iptali isteğini reddetti.

Bu karar sonrasında Hiranur Vakfı'na ait olan binanın yıkım işlemlerinin yarın başlayacağı belirtildi.

Hiranur Vakfı, 6 yaşındaki bir çocuğun istismarı iddiasıyla gündeme gelmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Aralık 2022’de mühürlenmişti. Hiranur Vakfı’nın avukatı tarafından yürütmenin iptali davası açıldı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesini haklı buldu.

Kararını açıklayan mahkeme, idari işlemin yürütülmesinin durdurulması için ‘açıkça hukuka aykırılık’ ve işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması’ koşullarının bir arada bulunması gerektiğini belirterek yürütmenin durdurulmasını reddetti.

Hiranur Vakfına ait Sancaktepe’de bulunan binanın yıkım işlemi yarın başlayacak.

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