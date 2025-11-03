Bahis skandalında hakemlerle ilgili soruşturmanın ardından futbolcularla ilgili incelemenin sonuçları bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 3 bin 700 futbolcunun bilgilerinin federasyonda olduğunu açıklamıştı.

Gazeteci Umut Eken'in iddiasına göre, B.A. isimli bir futbolcu yaşa dışı bir sitede bahis oynamış. Birkaç maçta kendisiyle ilgili de bahis yapan oyuncu, son olarak kendisi adına, "oyuncu oyundan çıkar" seçeneğine para yatırıp, 70. dakikada oyundan çıkmış.

Bu bahsin ardından durumu fark eden illegal sitenin yöneticileri, futbolcuya "Kendi maçlarına bahis yapma, sonuç bahisleri yap, aksi takdirde hesabını kapatacağız" uyarısı yaptı.

Futbolcunun "Olayı büyütmeyin. Hesabımı kapatmazsanız, size her ay 150 bin TL öderim" teklifinin ise site yöneticileri tarafından reddedildiği öne sürüldü.

Umut Eken, söz konusun oyuncusu sezon sonunda kulübünden ayrılmak zorunda kaldığını ve halen boşta olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında 571 hakemin bahis hesabı olduğunu söylemişti.

Hacıosmanoğlu, "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94! Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir" demişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 31 Ekim günü, 149 hakeme 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezaları verdi. Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu bazı hakemlerle ilgili incelemenin devam etmesi kararlaştırıldı. Bilgilerinin kullanılarak başkası tarafından adına hesap açıldığını söyleyen Küçük, savcılığa başvurdu.

Aynı gün CNN Türk canlı yayınına katılan İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasının futbolcular, antrenörler, görevlileri dahil tüm paydaşları kapsayacak şekilde genişleyeceğini söyledi.

Hacıosmanoğlu, "Hakemlerden sonra oyuncular var. 3 bin 700 küsür oyuncu var. Onların bilgileri de federasyonda, arkadaşlar tarafından çözümleri yapılıyor. Bir haftaya, 10 güne onların sevki olur. Futbolcular bittikten sonra temsilcisi, gözlemcisi var, spor alanında olan insanlar var, hepsini kapsıyor" açıklamasında bulundu.