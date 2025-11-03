Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Hesap.com Antalyaspor deplasmanda ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Kazanmak, puan veya puanlar almak çok önemliydi. Kupa maçından sonra aldığımız iyi moralle kazanıp yola devam etmek gerekiyordu. İlk yarıda rakibimiz 2-3 pozisyona girdi. İstediğimiz gibi başlamadık, tedirgindik. İkinci yarı tedirginliği üzerimizden biraz attık. Öne geçtik, ikinci golü de attık ofsayttan dolayı iptal oldu. Takım karakter gösterdi. Birlikte nasıl savunmamız gerektiğini gösterdiler. Doğru şeyleri yapınca puan ya da puanlar alabiliyorsunuz" diye konuştu.

'SON 2 MAÇTA BİLGİLERİMİZİ VERDİLER'

Erol Bulut, ligde geçen hafta oynanan Başakşehir mücadelesinden önce antrenman bilgilerinin ve analizlerinin teknik direktör Nuri Şahin'e ve bugün oynanan Eyüpspor maçından önce de eflatun-sarılı kulübe aktarıldığını iddia etti.

Geçen haftadan başlayan bir sorunla karşı karşıya olduklarını belirten Bulut, şunları söyledi:

"Kazanınca daha rahat konuşabiliriz. Berabere kalsaydık da kaybetseydik de söyleyecektim. Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takıma, Nuri Hoca'ya (Şahin) aktarmış. Biz takip ettik. Bu, maalesef bu maçtan önce de oldu. Bizim taktiğimizi, topa karşı nasıl oynayacağız, hücumda neler yapacağız, bu bilgiler de rakibin hocasına gitti. Bu bilgi bize geldi. Çok ağır konuşmak istiyorum ama yanlış olur."

'BİR DAHA TESİSLERE AYAK BASAMAYACAK'

"Kulüplerin ekmeğini yiyip ihanet eden kişilerin futboldan kulüplerden uzaklaştırmamız lazım" diyen Erol Bulut, "Bunu özellikle takip edeceğim. Kim olduğunu ortaya çıkarmak için gelen birkaç haber var, kimlerin olabileceğine dair haber var. Başkanımıza ilettim. Tek Antalyaspor'da değil başka takımlarda da böyle şeyler olmasın diye. Bu doğru değil. Futbola, spora yakışmayan şeyler. Hocalar rakiplere çalışmalı. Zaten maçını izliyorsun, analizini yapıyorsun. Detaylar açıklandığında bunlar benim gözümde karaktersizlik. Bu kişiyi içimizde bulacağız ve bu tesislere bir daha ayak basmayacak" dedi.

ORHAN AK SUÇLAMAYI REDDETTİ

Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Erol Bulut'un iddiası reddetti ve kendilerine kulüp içinden bilgi sızdırılmadığını söyledi:

Ak, "Yok öyle bir bilgi gelmedi. Zaten az çok tahmin edebiliyorduk. Başka formasyonda ya da rakip nasıl oynarsa oynasın oyun formatımız belli. Rakibe göre fazla değiştirdiğimiz bir şey yok. Biz kendi oyunumuzu oynamaya çalışan bir takımız" diye konuştu.