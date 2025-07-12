İddia: Eski Büyükelçi devreye girdi, Galatasaray Osimhen transferini bitirdi

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunda kazanmasında büyük pay sahibi olan Victor Osimhen'i kadrosunda tutmak için sarı kırmızılılar her şeyi deniyor.

Futbolcuyla üç yıllık anlaşma sağlanmasına karşın Napoli'nin 75 milyon euro bonservis isteği, katı tutumu ve talepleri nedeniyle pazarlık sürecinde zor günler yaşayan yönetim İtalyan takımına son teklifini sundu. Buna göre Osimhen'in bonservisi için 40 milyon peşin ödenecek, 35 milyon euro ise iki taksit halinde verilecek.

Napoli'nin istediği banka teminatı da sağlandı. İtalyan takımının bu teklife nasıl yanıt vereceği merek konusuyken gazeteci Umut Eken'den konuyla ilgili bir iddia geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eken, sarı kırmızılıların transferi bitirdiğini ve bunda en büyük rolü eski büyükelçi Hakkı Akil oynadığını söyledi. Akil şu anda Galatasaray Disiplin Kurulu Başkanlığı'nı da yapıyor.

Eken'in paylaşımı şöyle: "Napoli’nin katı tutumu sonrası sıra dışı bir formül bulundu. Paris ve Roma eski büyükelçisi Hakkı Akil -şu anda Galatasaray disiplin kurulu başkanı- bir İtalyan bankası ile iletişime geçti. Galatasaray, -markanın talebi nedeniyle- ismini açıklayamadığı sponsordan (Türkiye’de bir başka kulübe de sponsor) gelen sıcak parayı (80 Milyon Euro) İtalyan bankasında belli bir dönem kullanma taahhüdü verdi. Banka, bu taahhüdün ardından Napoli’ye teminat mektubu verebileceğini iletti. Uzlaşma sağlandı ancak araya hafta sonu girdi. 14 Temmuz Pazartesi günü transfer resmileşir. 75 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi’ 15 Temmuz Salı günü sona eriyor zira. Galatasaray, Napoli’ye bonservisi daha yukarı çekip, dayatla fırsatı vermez. Son not; transferin hikayesi elbette böyle açıklanmayacak:) Onun da nedeni başka."

HAKKI AKİL ÇALIK HOLDİNG'DE ÇALIŞIYOR

Transferde kilit rol oynayan Hakki Akil 1953 yılında Çorum’da doğdu, 1972'de Galatasaray Lisesi'nden, 1977 yılında da Bordeaux Üniversitesi'nden mezun oldu. 1979 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladı.

2005-2008 yıllarında Aşkabat, 2008-2009 yılları arasında Abu Dabi Büyükelçisi görevlerinde bulundu. 2011 - 2014 yılları arasında Roma Büyükelçiliği, 2014 - 2016 yılları arasında Paris Büyükelçiliği görevini yürüttü.

2016 tarihinden itibaren Çalık Holding’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Baş Danışmanı olarak çalışıyor.