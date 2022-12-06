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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? İddialar herkesi şok etti

Yargı dizisinde Ceylin karakterine can veren Pınar Deniz kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile el ele gittikleri konserde aşklarını ilan etmişlerdi. Yaklaşık 3 ay önce aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin aşkının bittiği iddia edildi. Ayrılık sebebine dair ileri sürülenler şok ederken konu ile ilgili açıklama da geldi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 14:57
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İddialar herkesi şok etti. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi?

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? İddialar herkesi şok etti
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Kaan Yıldırım ile sevgilisi Pınar Deniz'in büyük aşkının bittiği iddia edildi. TV8 kanalındaki 2. Sayfa programında yılın aşkının bitişine dair bomba detaylar aktarıldı.

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı.3 aydır aşk yaşayan ve sosyal medya hesaplarından ilişkilerini göz önünde yaşayan ikili, ayrılık kararı aldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

2. Sayfa'nın haberine göre, Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın kıskançlıklarından bunalınca ilişkide büyük bir kriz çıktı. Pınar Deniz'in sosyal medya hesabından yayınladığı banyo pozundan rahatsız olan Yıldırım, kıskançlık krizine girince ikili yollarını ayırma kararı aldı.

2. Sayfa programının açıkladığına göre Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkını bitiren ünlü aktörün kıskançlığı olmuş .Pınar Deniz, sevgilisi Kaan'ı çok maço buluyormuş. Bardağı taşıran olay ise bu müstehcen paylaşım olmuş.

Birbirlerini takipten çıkmayan, fotoğrafları silmeyen çiftten Pınar Deniz'in yakınlarına ise "Şimdilik mola verdik" dediği iddia edildi. Ancak söz konusu iddialara ikiliden jet hızında yanıt geldi.

2..Sayfa'yı yalanlayan Kaan Yıldırım bir aşk pozu paylaşarak şunları söyledi:

“Yaklaşık üç yıldır hiçbir dayanağı ve gerçekliği olmayan o kadar çok habere maruz kaldim ki zaman zaman kendime çok yabancılaştığım anlar oldu. Hiç yapmadığım şeyler yapmışım, yaşamadığım şeyler yaşamışım gibi gösterildi. Bir insan olduğundan ne kadar farklı yansıtılabilirse o kadar farklı yansıtıldım ve herkesin gözü önünde asla bana ait olmayan bir persona yaratıldı. Her haberde, her olayda sahip olmadığım bir karakter yüklediniz üzerime. Ben hep susmayı tercih ettim, zamana güvendim, zaman kimin ne olduğunu gösterir dedim ancak bu sefer susmak istemiyorum. Kafanıza göre ayrılık haberi yapıp ilişkimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğim. Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi.”

Pınar Deniz ise paylaşıma "Seni çok seviyorum" yazdı. Bütün bu olanların sonucunda Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkı bir süre daha gizemini korumaya devam edecek gibi gözüküyor.

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