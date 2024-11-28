İddialı başlamıştı! O dizinin de fişi çekildi

Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman’ın başrollerini paylaştığı 'Aşk Evlilik Boşanma' isimli dizi istenilen izlenme rekorunu başaramadı.

SADECE 2 BÖLÜM YAYINLANMIŞTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; NOW TV, henüz sadece 2 bölümü yayınlanan dizi için final kararı aldı. Dizinin 4. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi.

Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman gibi başarılı oyuncularının başrollerini paylaştığı dizide, Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Yeliz Kuvancı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu, Asu Lal Burnak gibi isimler yer alıyordu. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Deniz Yorulmazer oturuyordu.

DİZİNİN KONUSU ÜÇ KADININ HAYATINI ANLATIYORDU

Aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesini ele alan diziyi Rahşan Çiğdem İnan kaleme kaleme alıyordu.