İnsan kaynakları yönetimi yazılımı sağlayıcısı idenfit, yapay zeka destekli yeni işe alım modülü Hiringoz'u duyurdu. Geçtiğimiz aylarda ConectoHub satın almasıyla performans yönetimi modülünü daha kapsamlı hale getirmesinin ardından, Hiringoz'un entegrasyonuyla birlikte işe alımdan bordroya, performans yönetiminden izin takibine kadar tüm İK süreçlerini tek bir bulut tabanlı platformda uçtan uca yönetme yeteneğine ulaştı.

“HİRİNGOZ, İNSAN ODAKLI HİZMETLER VİZYONUMUZUN EN GÜÇLÜ TAMAMLAYICISI”

idenfit Kurucusu ve CEO’su Nazım Onur Bayındır, şu açıklamayı yaptı: “Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğimiz ConectoHub satın almasıyla, performans yönetimi modülümüz daha kapsamlı hale geldi. Şimdi ise Hiringoz ile işe alımı da süreçlerimize entegre ederek uçtan uca bir İK deneyimi sunuyoruz. Hiringoz, insan odaklı hizmetler vizyonumuzun en güçlü tamamlayıcılarından biri olarak Türkiye’de ve dünyada kullanıcılarla buluşmaya hazır.”

“HİRİNGOZ OPERASYONEL YÜKÜN %74’ÜNÜ ÜSTLENİYOR”

Operasyonel yükün %74’ünü üstlenerek süreçleri otomatikleştiren Hiringoz’un fonksiyonları hakkında bilgiler veren idenfit Kurucusu ve CEO’su Nazım Onur Bayındır, “Hiringoz, doğru insanı, doğru role akıllı bir şekilde yerleştirerek işe alım sürecini kurum kültürüyle entegre ediyor. İK süreçlerini uyumlu, veri destekli ve şeffaf bir deneyime dönüştürüyor. Hiringoz, işe alımda hız, doğruluk, sürdürülebilir verimlilik sağlıyor ve stratejik öngörüler sunuyor” dedi.

Hiringoz’daki yapay zeka destekli değerlendirmeler, akıllı mülakat planlaması ve aday analizleri sayesinde operasyonel yük azalıyor. Kaynak bulma, değerlendirme ve mülakat aşamalarını yapay zeka ile otomatikleştiriliyor. Profesyonellere zaman kazandırarak maliyetleri düşürüyor. İnsan hatasını en aza indiriyor. Her adayın yetkinliğini yapay zeka destekli testler ve mülakatlarla doğruluyor. İşe alımları, şirket standartlarına uygun hale getiriyor. Bu sayede liderler, stratejik karar alma ve aday deneyimi süreçlerine odaklanabiliyor.

“ÇEVİK BİR ÇALIŞMA KÜLTÜRÜNÜN TEMELLERİNİ ATIYORUZ”

Yalnızca bir İK yazılımı değil; insan odaklı bir hizmetler platformu olduklarının altını çizen idenfit Kurucusu ve CEO’su Nazım Onur Bayındır, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Self servis İK çözümleriyle çalışanlara kontrol ve özgürlük, yöneticilere ise verimlilik kazandırıyoruz. Çalışanların kendi süreçlerini yönetme yetkisi, işlerine olan bağlılıklarını ve özerkliklerini artırırken, yöneticiler de operasyonel yükten kurtularak ekiplerine mentorluk ve stratejik yönlendirme yapmaya daha fazla zaman ayırabiliyor. Böylece kurumların işe alımdan performans yönetimine uzanan dijital dönüşüm yolculuğunu güçlendiriyor ve her adımda insan deneyimini merkeze alıyoruz. Bu bütüncül yaklaşım, sadece süreçleri hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda kurum içinde daha esnek ve çevik bir çalışma kültürünün temellerini atıyor.”