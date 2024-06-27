İDO, Kurban Bayramı'nda 700 bin yolcu 185 bin araç taşıdı

İDO, Kurban Bayramı süresince, 12 binin üzerinde yolcuyu Ege Adaları’na ulaştırdı.
İDO, Kuşadası’ndan Patmos ve Samos’a; Seferihisar-Samos’a; Bodrum Turgutreis-Leros, Kalymnos ve Patmos’a haftanın çeşitli günlerinde seferler düzenliyor.
Ege’de tatil yapmak isteyenler İDO’nun Ege Adaları seferlerini kullanırken, Yunan Adaları’na kapıda vize uygulamasıyla giriş yapabiliyor. Öte yandan, İDO’nun Ege Adaları’na yönelik seferlerinde yüksek hızlı deniz otobüsleri kullanılıyor.
Bunun yanı sıra İDO, Eskihisar-Topçular, Yalova-Pendik, Yalova- Yenikapı hatlarında arabalı vapur fırsatı sunuyor.