İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin isimleri belli oldu

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses anne-baba olmak için gün sayıyor. İkiz oğullarını ocak ayında kucaklarına alacak olan çiftin bebeklerine verdikleri isim ise herkesi şaşırttı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin isimleri belli oldu

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. İkiz bebeklere hamile olan Yasemin Şefkatli ikizlerin ocak ayında doğacağını söylemişti.

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Snob Magazin'in haberine göre, çiftin ikiz oğullarına koydukları isimler belli oldu.

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Çift, erkek çocuklarına kendi babalarının adını koyacak. İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses, Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin isimlerini çiftin ikizleri taşıyacak. Yasemin Şefkatli daha önce çocuklarının ismini eşi İdo Tatlıses'in koyduğunu belirtmişti.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti ocak ayında oğulları İbrahim ve Sinan'ı kucağına alacak.

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