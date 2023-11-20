İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin isimleri belli oldu

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses anne-baba olmak için gün sayıyor. İkiz oğullarını ocak ayında kucaklarına alacak olan çiftin bebeklerine verdikleri isim ise herkesi şaşırttı.