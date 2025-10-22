İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli, Instagram hesabından "Ruh halim nasıl biliyor musunuz? Hani her şeyi yapabilecek kadar kuvvetli ama dokunsanız ağlayacak kadar da hassasım…" diye başlayan bir metinle hayranlarını etkiledi.

"'PAYLAŞSAM İYİ GELECEK GİBİ!”

Ardından eklediği notta, “Hem çok yorgunum hem de ‘hadi kalk’ modundayım. Geç lohusa mı oldum acaba, paylaşmayayım dedim ama paylaşsam iyi gelecek gibi" ifadelerini kullandı.

Önceki haftalarda karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Şefkatli, teşhisin göbek fıtığı çıktığını açıklamıştı.

Operasyon sonrası hastane odasından paylaştığı fotoğrafla "Ameliyat bitti, şükür çok iyiyim" diyerek sevenlerini rahatlattı.

Kısa bir dinlenme sürecinin ardından ailesine döneceğini belirten ünlü isim, destek mesajları için teşekkür etti.

YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR?

1992 İstanbul doğumlu Yasemin Şefkatli, 33 yaşında. İdo Tatlıses ile 2021'de evlenen model ve içerik üreticisi, iç mimarlık eğitimi aldı.

Sosyal medya fenomeni kuzeni Hilal Şefkatli ile tanınırlık kazandı.

1.71 boyunda, 57 kilo, Kova burcu.

YouTube'da sağlıklı yaşam ve makyaj videoları üretiyor; modellik kariyeriyle de öne çıkıyor. 2024'te ikizleri Ayel ve Emir'i kucağına aldı.