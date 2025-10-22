İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli, Instagram hesabından "Ruh halim nasıl biliyor musunuz? Hani her şeyi yapabilecek kadar kuvvetli ama dokunsanız ağlayacak kadar da hassasım…" diye başlayan bir metinle hayranlarını etkiledi.

İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli'nin Gözyaşlı itirafı: "Dokunsanız Ağlayacağım!" - Resim : 1

"'PAYLAŞSAM İYİ GELECEK GİBİ!”

Ardından eklediği notta, “Hem çok yorgunum hem de ‘hadi kalk’ modundayım. Geç lohusa mı oldum acaba, paylaşmayayım dedim ama paylaşsam iyi gelecek gibi" ifadelerini kullandı.

İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli'nin Gözyaşlı itirafı: "Dokunsanız Ağlayacağım!" - Resim : 2

Önceki haftalarda karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Şefkatli, teşhisin göbek fıtığı çıktığını açıklamıştı.

İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli'nin Gözyaşlı itirafı: "Dokunsanız Ağlayacağım!" - Resim : 3

Operasyon sonrası hastane odasından paylaştığı fotoğrafla "Ameliyat bitti, şükür çok iyiyim" diyerek sevenlerini rahatlattı.

İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli'nin Gözyaşlı itirafı: "Dokunsanız Ağlayacağım!" - Resim : 4

Kısa bir dinlenme sürecinin ardından ailesine döneceğini belirten ünlü isim, destek mesajları için teşekkür etti.

İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli'nin Gözyaşlı itirafı: "Dokunsanız Ağlayacağım!" - Resim : 5

YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR?

1992 İstanbul doğumlu Yasemin Şefkatli, 33 yaşında. İdo Tatlıses ile 2021'de evlenen model ve içerik üreticisi, iç mimarlık eğitimi aldı.

İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli'nin Gözyaşlı itirafı: "Dokunsanız Ağlayacağım!" - Resim : 6

Sosyal medya fenomeni kuzeni Hilal Şefkatli ile tanınırlık kazandı.

İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli'nin Gözyaşlı itirafı: "Dokunsanız Ağlayacağım!" - Resim : 7

1.71 boyunda, 57 kilo, Kova burcu.

İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli'nin Gözyaşlı itirafı: "Dokunsanız Ağlayacağım!" - Resim : 8

YouTube'da sağlıklı yaşam ve makyaj videoları üretiyor; modellik kariyeriyle de öne çıkıyor. 2024'te ikizleri Ayel ve Emir'i kucağına aldı.

İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli'nin Gözyaşlı itirafı: "Dokunsanız Ağlayacağım!" - Resim : 9

İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli'nin Gözyaşlı itirafı: "Dokunsanız Ağlayacağım!" - Resim : 10

İbrahim Tatlıses'in model gelini Yasemin Şefkatli bıçak altına yattı! Ciddi ağrılarla hastaneye gitmiştiİbrahim Tatlıses'in model gelini Yasemin Şefkatli bıçak altına yattı! Ciddi ağrılarla hastaneye gitmiştiMagazin
Yasemin Şefkatli'den romantik paylaşım!Yasemin Şefkatli'den romantik paylaşım!Magazin