İDO’nun deniz otobüsleri Mavi Vatan’da görev yapacak

Midelfin.com’da yer alan bilgilere göre, İDO, iç hatları kapattığı gerekçesiyle Kaptan Paşa, Seydi Ali Reis I ve Oruç Reis V adlı katamaran tipi feribotlarI satılığa çıkarmıştı.

Her biri 350 yolcu taşıyabilen feribotları Türk Silahlı Kuvvetleri’nin satın aldığı öğrenildi. 3 deniz otobüsünün Mavi Vatan’da Akdeniz bölgesinde hizmet vereceği değerlendiriliyor.

Feribotların isimleri ise TCG MUĞLA, TCG MERSİN ve TCG GAZİMAĞUSA olarak değiştirildi.

Feribotların bakım ve tadilatlar için İzmir Tersanesi Komutanlığı’na bağlı Alaybey Tersanesi’nde bulunduğu bildirildi. Feribotların Türk Deniz Kuvvetleri’nin kullanımına hazır hale getirileceği ve süratli nakliye gemisi olarak kullanılacağı iddia edildi.

KADROLARI DA OLUŞTURULDU

3 deniz otobüsünün de 1997 yılında Norveç’te inşa edildiği 35 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 1.96 metre drafta sahip olduğu aktarıldı.

Ayrıca feribotlar için kadrolar da oluşturulduğu öğrenilirken her feribotta gemi komutanı olarak bir subayla beraber dört astsubay, üç uzman erbaş, 8 sözleşmeli erbaş veya er görevlendirildi.

Öte yandan aatte 32 knot (60 km) hıza çıkabilen feribotların seyir menzili ise 216 kilometre. Feribotlar şu anki durumlarıyla bile Anamur ile Kıbrıs arasında gidip gelebiliyor.