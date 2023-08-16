İdrar kaçırmayı tetikleyebilir. Uzmanı açıkladı

Bazı durumlarda, idrar yolu enfeksiyonlarının idrar kaçırmayı tetikleyebileceğini veya mevcut idrar kaçırma sorunlarını kötüleştirebileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kazibe Koyuncu, “İdrar yolu enfeksiyonu ve idrar kaçırma (üriner inkontinans) farklı tıbbi durumlardır ancak bazı durumlarda birbirleriyle ilişkilendirilebilirler. İdrar yolu enfeksiyonu, genellikle bakterilerin idrar yoluna girmesi sonucu oluşan bir enfeksiyon türüdür. İdrar kaçırma ise idrarın istemsiz olarak idrar kesesinden çıkması ve kontrolünün sağlanamaması durumudur” dedi.

“RAHATSIZLIKLAR İDRAR KAÇIRMAYI TETİKLER”

Kas spazmı, idrar yolu tahrişi, ürolojik zayıflık gibi rahatsızlıkların idrar kaçırmaya sebep olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Koyuncu, “İdrar yolu enfeksiyonları sık idrara çıkma ve idrar yaparken ağrı gibi belirtilere neden olabilir. Bu durum, idrar yolundaki kasların spazm yapmasına ve istemsiz idrar kaçırma nöbetlerine yol açabilir. Bir başka rahatsızlık olan idrar yolu enfeksiyonları idrar yolunun tahriş olmasına neden olabilir. Bu tahriş, idrar kesesi ve idrar yollarındaki kasların düzgün çalışmasını zorlaştırabilir, bu da idrar kaçırmaya yol açabilir. İdrar yolu enfeksiyonları bazen idrar yolunun yakınındaki dokulara da zarar verebilir ve bu da ürolojik zayıflığa neden olabilir. Bu durum, idrarın kontrolünü sağlayan kaslarda ve yapıda zayıflamaya neden olarak idrar kaçırmaya yol açabilir” şeklinde konuştu.

Genel olarak, idrar yolu enfeksiyonlarının idrar kaçırmanın ana sebebi olmayacağını belirten Doç. Dr. Kazibe Koyuncu, “İdrar kaçırma genellikle yaşlanma, hamilelik, doğum, obezite, mesane veya pelvik taban kaslarının zayıflığı gibi faktörlerle ilişkilendirilir. İdrar yolu enfeksiyonu nedeniyle gelişen idrar kaçırma durumu, genellikle enfeksiyonun tedavi edilmesi ve aynı zamanda idrar kaçırma sorununun da ele alınmasıyla yönetilir” İfadelerini kullandı.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

İlk adım olarak, idrar yolu enfeksiyonunu tedavi etmenin önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Kazibe Koyuncu, “İdrar yolu enfeksiyonu, genellikle antibiyotik ilaçlarla tedavi edilir. Enfeksiyonun türüne ve ciddiyetine göre doktorunuz size uygun antibiyotikleri reçete edecektir. İlaçları önerildiği şekilde ve sürede kullanmak, enfeksiyonun etkili bir şekilde tedavi edilmesine yardımcı olur” dedi.

İdrar yolu enfeksiyonu tedavisinin tamamlanmasının ardından idrar kaçırma sorununun tedavisinin de ele alınabileceğini belirten Doç. Dr. Koyuncu, bu durumun tedavisinin, bireyin semptomlarının ciddiyetine, altta yatan nedenlere ve yaşam tarzına göre şekillenebileceğini belirterek, idrar kaçırma tedavisinde kullanılabilecek bazı yaklaşımları şöyle sıraladı:

“Pelvik Taban Egzersizleri: Pelvik taban kaslarını güçlendiren egzersizler, idrar kaçırmayı önlemeye yardımcı olabilir. Bu egzersizler, özellikle kadınlarda sıkça kullanılan bir tedavi yaklaşımıdır.

Davranışsal Terapi: İdrar kaçırma problemlerini ele almak için davranışsal terapiler kullanılabilir. Bu terapilerde, tuvalete gitme alışkanlıkları ve idrar kaçırma tetikleyicileri üzerine çalışılır.

İlaç Tedavisi: İdrar kaçırma sorunlarını yönetmek için bazı ilaçlar kullanılabilir. Özellikle overaktif mesane semptomları olanlarda bu tür ilaçlar tercih edilebilir.

Medikal Cihazlar: İleri vakalarda, özellikle kadınlarda idrar kaçırmayı önlemeye yardımcı olabilecek medikal cihazlar kullanılabilir.

Cerrahi Müdahale: Nadir durumlarda, idrar kaçırma sorunu cerrahi müdahale gerektirebilir. Bu, genellikle diğer tedavi yöntemlerinin etkili olmadığı veya ciddi durumlar için düşünülür.”

“HER BİREY İÇİN EN İYİ TEDAVİ PLANINI OLUŞTURMAK GEREKİYOR”

Doç. Dr. Koyuncu, “Unutulmaması gereken önemli bir nokta İdrar Yolu Enfeksiyonunun neden olduğu idrar kaçırma problemi yaşanıyorsa tedavi yaklaşımını bireyin sağlık durumu, yaşam tarzı ve tercihleri dikkate alınarak belirlenmelidir. Bu nedenle, her birey için en iyi tedavi planını oluşturabilmek için bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Uygun tedavi ve yönetim yaklaşımları ile bu tür sorunların çözümü mümkündür” ifadeleriyle sözlerine son verdi.