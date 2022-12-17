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İETT 700 otobüs şoförü alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT, bünyesinde Otobüs şoförü olarak istihdam etmek üzere 700 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 06:56
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İETT 700 otobüs şoförü alacak

İETT 700 otobüs şoförü alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT, bünyesinde Otobüs şoförü olarak istihdam etmek üzere 700 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

EN AZ İLKOKUL MEZUNU OLMAK

TERCİHEN SRC BELGESİNE SAHİP OLMAK

ASLİ KUSURLU OLARAK ÖLÜMLÜ YA DA YARALANMALI TRAFİK KAZASI YAPMAMIŞ OLMAK

CEZA PUANINDAN DOLAYI EHLİYETİNE EL KONULMAMIŞ OLMAK

EN AZ 1 YIL E SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNE SAHİP OLMAK

ESNEK ÇALIŞMA SAATİ ENGELİ BULUNMAMAK

OTOBÜS ŞOFÖRÜ OLARAK ÇALIŞMAYA UYGUN

ADLİ SİCİL KAYDININ RESMİ KURUMLARA VERİLECEK OLAN FORMATTA OLMASI, (ADLİ SİCİL KAYDININ ARŞİV KAYITLI OLMASI GEREKMEKTEDİR)

İŞÇİNİN, KASTEN İŞLENEN BİR SUÇTAN DOLAYI BİR YIL VEYA DAHA FAZLA SÜREYLE HAPİS CEZASINA YA DA AFFA UĞRAMIŞ OLSA BİLE DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLAR, DEVLETE KARŞI İŞLENMİŞ SUÇLAR, ANAYASAL DÜZENE VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR, ZİMMET, İRTİKAP, RÜŞVET, HIRSIZLIK, DOLANDIRICILIK, SAHTECİLİK, GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA, HİLELİ İFLAS, İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA, EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA, SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA VEYA KAÇAKÇILIK SUÇLARINDAN MAHKUM OLMAMAK

SON ÜÇ YILDA ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN DOLAYI TRAFİK CEZASI ALMAMIŞ OLMAK

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