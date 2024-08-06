İETT artık İstanbul'un plajlarına götürecek

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), İstanbul plajlarına yönelik toplu taşıma seferlerine başladı. Bu sayede, Kilyos, Şile, Florya, Caddebostan, Riva ve Silivri gibi plajlara ulaşım daha kolay hale gelecek. İ

ETT'den yapılan açıklamada, Kilyos, Şile, Florya, Caddebostan, Riva ve Silivri gibi birçok plaja ulaşım için günlük 205 otobüsle toplamda 1.815 sefer düzenleneceği belirtildi. Plaj seferlerinin sayısının artırılması planlanırken, plaj hatları ve saatleri hakkında detaylı bilgiye İETT'nin web sitesinden ulaşılabilir.