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İETT, “Evden okula güvenli yolculuk eğitimi” projesini başlattı

Çocukların toplu taşıma kuralları ve güvenli yolculuk konusunda bilgilendirilmesine yönelik bir eğitim projesi hazırlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kurumu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), “Toplu Taşıma ve Evden Okula Güvenli Yolculuk” eğitimine başladı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 15:49
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İETT, “Evden okula güvenli yolculuk eğitimi” projesini başlattı

İETT, “Evden okula güvenli yolculuk eğitimi” projesini başlattı
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İETT'den yapılan açıklamada, “Toplu Taşıma ve Evden Okula Güvenli Yolculuk” eğitimine ilk olarak Başakşehir İbrahim Koçarslan Ortaokulu'nda başlandığı bildirildi. Açıklamaya göre, eğitimlerde öğrencilere toplu taşıma araçlarının daha güvenli kullanılması için uyulması gereken kurallar ve toplu ulaşımın kente, çevreye ve ülke ekonomisine sağladığı faydalar gibi birçok farklı konuda eğitimler verildi. Yaklaşık 3 hafta süren eğitim projesi kapsamında bin 865 öğrenci eğitim aldı.

Psikolojik danışman Elif Tekce ve trafik eğitmeni Salih Uzun tarafından öğrencilere uygulamalı olarak, durakta nasıl bekleyeceklerinden, otobüse binerken nelere dikkat edeceklerine, şoför ile nasıl iletişim kuracaklarından, İstanbul Kart kullanımına ve yalnız yolculuk yaparken dikkat etmeleri gerekenlere kadar birçok alt başlıkta eğitimler verildi.

Öğrencilere, 'engelli farkındalığı eğitimleri' kapsamında, her bireyin bir engelli adayı olduğunun altı çizilerek, engelli rampasının kullanımı, engelli yolculara gerektiğinde nasıl yardımcı olunabileceği hakkında eğitim verildi.

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