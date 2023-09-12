"İETT ne için var, Kamu hizmeti değil mi?". Gazeteci Atilla Güner isyan etti

Sosyal medya hesabından Büyükada'da bulunan eski sanatoryumdan ayrılmak için adada kullanılan akülü araçlardan çağırdıklarını ancak aracın ricalarına rağmen kapının 10 metre aşağısına kadar gelmediğini ve 87 yaşındaki annesinin yaşadığı mağduriyeti aktardı.

Atilla Güner yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İETT niçin var? Kamu hizmeti değil mi? Annemi Büyükada’da eski sanatoryuma ( Mavi) götürdüm. Akülü araç( İETT taksisi) sürücüsüne ‘annem yürüyemiyor.

Kapının 10 metre aşağısına gelebilir misiniz?” dedim. “Hayır” dedi.

Gelirken İETT’nin aynı taksisi inmişti oysa. Harekat Amiri ( Abdullah Bozkaya imiş) Nuh dedi peygamber demedi.

Genişçe, girişe uygun yokuşa inip annemi almadılar. “Yürüyemez” dedik ‘kural var’ dediler. Kuralsızlığı dizboyu olduğu memlekette 87 yaşındaki annemi kamuda açık bi mekanın önünden almadılar.

İşte vicdan’ işte engelliye destek.! Annem yürürken ben bağırdım. Anam 10 dk gecikti diye “aracı rehin aldılar” demiş sürücü.

Annem fenalaştı. Benim tansiyonum fırladı. Tebrikler İETT… Biz bu adayı bilmiyoruz, öğretecekler herhalde… #ibb #iett"