İETT otobüsü boks ringine döndü! Yumruklar havada uçtu

Kaynak: İHA

İstanbul Arnavutköy’de, iddiaya göre bir İETT otobüsünde, çocuğunun ses çıkarması nedeniyle ona bağırarak vuran bir kişi ile bu duruma tepki gösteren bir yolcu arasında kavga çıktı. Olayın tüm detayları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Arnavutköy’de 36 TC sefer sayılı İETT otobüsünde gerçekleşti. İddialara göre, bir yolcu, ses çıkaran çocuğuna bağırıp vurdu. Bu duruma tepki gösteren başka bir yolcu, babayla sözlü bir tartışmaya girdi. Tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine yumruklarla saldırırken, diğer yolcular araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, şahısların birbirine saldırdığı ve yolcuların kavgayı durdurmak için çaba sarf ettiği anlar net bir şekilde görülüyor.

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