İETT otobüsü ile otomobil kafa kafa çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 28 ABA 980 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, aynı yönde seyreden 34 KUZ 646 plakalı hafif ticari aracı sollayarak karşı şeride geçti.

28 ABA 980 plakalı araç, şerit değiştirdiği sırada karşı yönden gelen İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası otomobilde bulunan Ceyda Ö. (22) ve Abdullah Semih A. (23) ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçta bulunan 2 kişi çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemede ise alkol şişeleri bulundu. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.