İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı

Kaynak: AA
İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Beykoz'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsü park halindeki 3 araca çarparak durabildi.

İstanbul'un Beykoz ilçesi Soğuksu Mahallesi Soğuksu Caddesinde, Beykoz yönünde seyir halinde olan M.C. idaresindeki 34 TN 2001 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine ve evin önü ile garajında park halinde bulunan 2 hafif ticari araç ve 1 otomobile çarparak durabildi.

Otobüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu yer altındaki su borusu da patladı. Kaza sırasında boş olduğu bildirilen otobüsün sürücüsü de yaralanmadı.

Kaza sonucu 3 araç ve İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde maddi hasar meydana geldi.

Araçların kaza yerinden çekilmesi için çalışma yapılıyor.

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