İETT otobüsünde kavga: Durak haricinde durması istedi.

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde İETT otobüsünde ilginç bir kavga yaşandı. Durak haricinde durmayan otobüsün önüne kesen yolcu şoföre saldırdı. İkili bir müddet kavga etti. Kavga büyüdü. Kafalar, tekmeler ve yumruklar kavga ettiler.

Olay, dün Başakşehir'de 78F isimli Kayaşehir - Metrokent seferini yapan İETT otobüsünde gerçekleşti. İddiaya göre bir kişi, seyir halindeki İETT şoföründen durmasını istedi ancak araç durmayarak yoluna devam etti. Bir müddet sonra aracın önünü keserek durduran şahıs, şoföre saldırmaya başladı.

İkili bir müddet kavga ettikten sonra şoförün tekmesiyle araçtan inen şahıs, "Dursaydın seni öldürecektim" şeklinde küfür ve tehditler savurarak oradan uzaklaştı. Yaşanılanlar cep telefonu kamerasına yansırken kamerada bazı vatandaşların araçta çocuklar var diyerek korku dolu anlar yaşadığı görüldü.

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