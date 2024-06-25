İETT otobüsünden dumanlar yükseldi ortalık karıştı

Yangın, Beykoz Kavacık Dörtyol'da saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Üsküdar - Beykoz arasında sefer yapan 15 KÇ numaralı İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yolcular ve otobüs şoförü dumanı fark ederek hızla otobüsü boşalttı.

Otobüs şoförü, yangını yangın tüpüyle söndürmeye çalıştıysa da dumanlar tüm motoru sardı. Çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Otobüsün motor kısmı kullanılamaz hale gelirken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.