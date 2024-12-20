İETT otobüsünü durdurup şoförüne bıçak çekti

Korku dolu anlar otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay sırasında yolcular büyük panik yaşadı.

Olay, 15 Aralık Pazar günü saat 22.20'de Esentepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Çırçır Metro İstasyonu'ndan, Vezneciler istikametinde giden Tuncay Budak idaresindeki İETT otobüsü, Yıldıztabya Esentepe-Şehit Osman Bodur durağında bekleyen yolcular aldıktan sonra, ilerlemeye devam etti. Bir süre sonra bir sürücü, aracını durdurarak otobüs şoförüne durması yönünde el kol hareketi yaptı. Otobüsü durduran şoför Tuncay Budak ön kapıyı açtı. İkili arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı.

Aracından inen sürücü, otobüse binerek şoför Budak ile tartışmayı sürdürdü. Tartışma sırasında, aracında bulunan bıçağı alan sürücü tekrar otobüse binerek elindeki bıçağı otobüs şoförüne doğru savurdu. Olaya tanıklık eden yolcular büyük korku yaşarken, bir kadın yolcu ise otobüste çocukların bulunduğunu söyleyerek olayın daha da tırmanmasını engellemeye çalıştı.

POLİSİ ARAYAN YOLCUYU DA TEHDİTLER SAVURDU

Öfkesi bir türlü dinmeyen ve otobüsten inerek, aracına dönen saldırgan sürücü, ihbarda bulunmak üzere 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir yolcuyu da tehdit etti.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

İETT otobüsünde yaşanan olay aracın güvenlik kamerasına yansdı. Görüntülerde, araç sürücüsü ile otobüs şoförünün tartışma anları ve sürücünün elindeki bıçağı şoföre doğru savurması da anlar yer aldı.

Öte yandan, otobüs şoförü Tuncay Budak, polis merkezine giderek bıçaklı sürücüden şikayetçi oldu.