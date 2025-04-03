İETT'den Volkan Konak'a büyük vefa

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İETT'nin başlattığı Volkan Konak'ı anma uygulaması bir hafta boyunca devam edecek.

Cadde boyunca ilerleyen tramvaydan yükselen Volkan Konak şarkıları yolculara duygu dolu anlar yaşatıyor.

Öte yandan İETT, Volkan Konak’a özel olarak tasarlanan otobüsü de hizmete sundu. EL2 Emirgan - 4. Levent Metro hattında 15 gün boyunca sefer yapacak otobüs, sanatçının kültürel mirasına saygı duruşu niteliği taşıyor.

İETT, bu anlamlı uygulamayla, Karadeniz’in güçlü sesi Volkan Konak'ın anısını, İstanbul’un simge noktalarında yaşatmayı sürdürüyor.