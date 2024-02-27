IFC 10 yılda Türkiye'ye 20 milyar doların üzerinde yatırım yaptı

Schloemer, Türkiye'nin IFC'nin en büyük pazarlarından biri olduğunu dile getirdi. Türkiye'de 50 senedir faaliyet gösterdiklerini söyleyen Schloemer, Makroekonomik dalgalanmaların yaşandığı bir ortamda özel sektöre destek olmak amacıyla son 2 yılda Türkiye'deki yatırımlarını artırdıklarını dile getirdi.

Schloemer, IFC'nin 10 yılda Türkiye'ye yaptığı 20 milyar dolarlık yatırımın 3 milyar dolarına yakınını Temmuz 2022 ile Haziran 2023 arasında taahhüt ettiğini kaydetti.

Dünya Bankası'ndan gelecek 3 yılda özel sektöre 18 milyar dolarlık kredi

IFC Türkiye ve Orta Asya Bölge Direktörü Schloemer, Dünya Bankası Grubu'nun Türkiye'de uygulanan 17 milyar dolarlık programlara ek olarak, gelecek 3 senede özel sektöre 18 milyar dolar tutarında doğrudan kredi vereceğini belirtti.

Schloemer, "Bu, yaklaşık 35 milyar dolarlık geçici bir mali paket anlamına geliyor. Bu paket, Türkiye programımızdaki büyük bir genişlemeyi temsil ediyor ve yönetimin makroekonomik istikrarı yeniden tesis etme yönünde gösterdiği güçlü kararlılığa yanıt veriyor. İhracat sektörü gibi diğer alanlardaki katılımımızı da derinleştirmeyi planlıyoruz." Değerlendirmesinde bulundu.