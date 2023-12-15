İflas eden 2 sigorta şirketi geride 118 bin mağdur bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi
İflas eden 2 sigorta şirketi geride 118 bin mağdur bıraktı
Sigorta sektörü, Gri ve Mellce Sigorta şirketlerinin iflasını şaşkınlıkla karşıladı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), iki şirketin yönetimini devraldı ve 118 bin sigortalının poliçelerini iptal etti.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Gri ve Mellce Sigorta şirketleri, yılda 1,2 milyar liralık poliçe satmasına rağmen, 10 gün önce batmıştı. SEDDK, şirketlerin yönetim kurullarını değiştirdi ve sigortalıların mağduriyetini gidermek için çalışma başlattı.

Türkiye genelinde, bu şirketlerden kasko, iş yeri ve konut sigortası yaptıran 120 bin kişi, poliçelerinin iptal edildiğini öğrendi. Mağdurlar, poliçe ücretlerinin iadesini ve kaza yapan araçlarının onarımını istedi. Servislerde kaza yapıp onarımı bekleyen araç sayısının 8 bin civarında olduğu belirtiliyor.

Bankalar da, kredi verdikleri araçların kaskolarının iptal edildiğini görünce, sigortalılardan yeni kasko yapmalarını veya kredileri geri ödemelerini talep etti.

SEDDK, yaptığı açıklamada, her iki şirketin varlıklarının borçlarını karşılamadığını, önceliğin hasar dosyalarını tamamlamak olduğunu belirtti.

SEDDK, iptal edilen poliçelerin primlerinin bir kısmının sigortalılara iade edileceğini, geri kalan kısmı için de indirim kuponu verileceğini söyledi. Prim iadelerinin 1 ay içinde yapılacağı vaat edildi.

"ACENTELER DE MAĞDUR"

Gri Sigorta, Aralık 2020’de İzmir’de kurulmuş, Paragon Holding’in yüzde 87’sini almıştı. Şirketin 2023 yılında 1,1 milyar liralık prim üretimi vardı. Mellce Sigorta ise 10 yıllık bir geçmişe sahipti. Şirketin bu yılki prim üretimi 58 milyon liraydı. Her iki şirketin sektördeki payı yüzde 0,36 idi.

Poliçe primlerini alamayan acenteler, mahkemeye gitmeyi düşünüyor. Bir Gri Sigorta acentesi, “Üç aydır prim alamıyoruz. Yüzlerce acente mağdur. Sigorta şirketlerinin reasürans şirketleri var. Bu şirketler, sigorta şirketleri batarsa hasarları öder. Ama reasürans şirketlerine prim ödenmedi. SEDDK bunun hesabını nasıl verecek?” diye sordu.

SEDDK, sigorta şirketi kurmak isteyenler için gerekli olan sermaye miktarlarını güncelledi. Yeni genelgeye göre, hayat dışı branşlarda tüm sigorta faaliyetlerini yürütmek isteyenler 500 milyon TL yerine 1 milyar 600 milyon TL sermaye sağlamak zorunda.

Hayat branşında ise tüm faaliyetler için 825 milyon TL sermaye gerekiyor. Reasürans faaliyetleri için ise hayat ve hayat dışı branşlarda toplam 700 milyon TL sermaye yeterli.

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