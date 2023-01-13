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Büyük uyanıklık. İflas eden 2 dev şirketin 3 ortağı bakın ne yaptı

Borsa İstanbul’da da işlem gören Analiz Faktoring ile grup şirketi SNM Gayrimenkul iflas etti. İflas etmeden önce şirketlerin ortakları adlarına kayıtlı taşınmazları eşlerine bıraktı ardından da 3'ü de 36 gün içinde boşandı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 09:31
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İflas eden iki dev şirketin 3 ortağı bakın ne yaptı

Büyük uyanıklık. İflas eden 2 dev şirketin 3 ortağı bakın ne yaptı
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Artı Gerçek'te yer alan habere göre, Analiz Faktoring’in ödemediği 125 milyonluk özel sektör tahvili nedeni ile mağdur olanlar şirketin üç ortağından Selim Tariç, Yaşar Gülcan ile Melih Gülcan’ın 36 günlük süre içinde eşlerinden boşandığına işaret etti. 

Şirket ortakları, adlarına kayıtlı taşınmazları da eşlerine bıraktı. Selim Tariç, boşandığı eşi M. J. Tariç ve iki oğlu ile birlikte İstanbul’dan ayrılarak Londra'ya yerleşti.

Faktöring sektöründe uzun yıllar güçlü bir oyuncu olarak faaliyet gösteren 22 milyon sermayeli Analiz Faktoring AŞ ile aynı kişilere ait 2 milyon 620 bin TL sermayeli SNM Gayrimenkul AŞ’ye yönelik iflas kararının gerisinde, kritik bir icra takibinin yer aldığı anlaşıldı.

İFLAS KARARI İSTENDİ

Anılan şirketlerden alacaklı olan Şekerbank iştiraki Şeker Yatırım AŞ, iki şirkete yönelik iflas yoluyla icra takibi başlattı. Şirket avukatları yapılan takibe itiraz etti. İtiraz üzerine, Şeker Yatırım avukatları bu kez, itirazın kaldırılması ve iki şirket için de iflas kararı verilmesi için dava açtı.

DAVA 202O'DE AÇILDI

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava 2020 yılında açıldı. Mahkeme, iki şirket için depo kararı verdi. Mahkemenin verdiği sürede de ödeme yapılmadı. İki şirkete yönelik karar duruşması ise 29 Aralık günü yapıldı.

DEPO KARARINA UYULMADI

Şeker Yatırım avukatı Gamze Gül, “Depo emri yerine getirilmemiştir. Davalı şirketlerin iflasına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi. Davalı şirketlerin avukatı Melike Narin ise, mahkemeye, Oyak Yatırım AŞ’ye yazı yazılarak, Şeker Yatırım’a ödeme yapıp yapmadığının sorulmasını istedi.

2 ŞİRKET DE İFLAS ETTİ

Mahkeme, söz konusu talebi geri çevirdi. Tarafların iddia ve delillerini toplayan mahkeme Analiz Faktoring AŞ ve SNM Gayrimenkul AŞ için de iflas kararı verdi. Dosya, iki şirketin tasfiye işlemleri için iflas müdürlüğüne gönderildi.

YATIRIMCILAR MAĞDUR OLDU

İflasına karar verilen Analiz Faktoring bir dönem Borsa İstanbul’da da hisseleri işlem gören bir şirketti. Şirket, 120 milyon liralık özel sektör tahvilini zamanında ödeyememişti. Bu durum, çok sayıda bireysel yatırımcının da mağduriyetine neden olmuştu.

TÜM MALLARI SATILACAK

Selim Tariç. Nesim Geron, Yaşar Gülcan ile Melih Gülcan’a ait şirketlerin varlıkları satılarak, alacaklılara ödemenin yapılması bekleniyor. Ancak, anılan şirketlere kayıtlı varlıkların borçları ödemeye yetip yetmeyeceği ise iflas idaresinin oluşması sonrası ortaya çıkacak.

ÜÇ ORTAK DA BOŞANDI

Öte yandan, iki şirket için tasfiye süreci başlarken, Analiz Faktoring’in ödemediği 125 milyonluk özel sektör tahvili nedeni ile mağdur olan yüzlerce kişinin durumu ise belirsizliğini koruyor. 

Mağdurlar, tahvil ödemesinin bilinçli bir biçimde yapılmadığı iddiasında. Mağdurlar, şirketin üç ortağından Selim Tariç, Yaşar Gülcan ile Melih Gülcan’ın 36 günlük süre içinde eşlerinden boşandığına işaret etti. 

Şirket ortakları, adlarına kayıtlı taşınmazları da eşlerine bıraktı. Selim Tariç, boşandığı eşi M. J. Tariç ve iki oğlu ile birlikte İstanbul’dan ayrılarak Londra'ya yerleşti.

 

 

 

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Amann ben kime ne anlatıyorum ki ?
13.01.2023 09:43
İşte Adalaet hak hukuk Ahlak olmayınca baştan kokar balık sistem çöker insan eliyle yapılan hukuk 'daki ve kanunlardaki ayak oyunlarının eseridir bu şahsa kanun çıkarırsak Devlet olmaz millet olmaz  
 
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