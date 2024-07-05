İflas eden otomotiv devi binlerce aracını yok fiyatına satacak. İflas etmişti

Ekonomik kriz her sektörü etkisi altına almaya devam ediyor. ABD'li otomotiv devi Fisker, geçen ay iflas etmişti. Fisker'in 1 milyar dolar civarında borcu olduğu belirtiliyor.

Şirketin varlıkları ise tahmini olarak 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında olduğu ifade ediliyor. Otomotiv devinin 20 alacaklısı arasında en büyük Adobe, Google ve SAP gibi dev kuruluşlar yer alıyor.

Fisker, envanterindeki 3 bin 231 adet Ocean SUV aracını American Lease adlı araç kiralama şirketine 46.25 milyon dolar karşılığında satmayı planlıyor.

Şirket her aracı 14 bin dolara elden çıkartmayı hedefliyor. Fisker, Ocean’ı ilk tanıttığında 70.000 dolara satıyordu. Sonra ekonomik kriz vurunca fiyatı 25.000 dolar seviyesine kadar düşürmüştü.

Şirket araçlardaki bazı sorunlar nedeniyle iflas bayrağını çekmişti. Fisker, mahkemeden bu modelleri uygun fiyatlarla satma izni almayı umut ediyor. Ancak son kararı yargıç söyleyecek.