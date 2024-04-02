İFO’dan faiz mesajı

Kaynak: AA
İFO’dan faiz mesajı
Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), gelecek 3 ayda fiyatlarını artırmak isteyen Alman şirketlerin oranının martta son 3 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve bu durumun da ECB'nin faiz indirimine ilişkin umutları artırdığını belirtti.

Ifo, şirketlerin fiyat beklentilerine yönelik Almanya İş Anketi sonuçlarını açıkladı.

Bu verilere göre, martta Almanya'daki şirketlerin yüzde 14,3'ü gelecek 3 ay içinde fiyatlarını artırmak istediğini söyledi. Şubatta bu oran yüzde 15 olmuştu.

Böylelikle, İfo’nun fiyat beklentileri endeksi martta Mart 2021'den bu tarafa en düşük değerine indi.

İmalatta fiyat beklentilerinin hemen hemen tüm sektörlerde gerilemesi dikkat çeken unsur oldu.

Ifo Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershauser, konuya dair açıklamasında, “Enflasyon oranı hala düşüşte ve bu yaz yüzde 2'nin altına düşmesi bekleniyor.” Dedi.

Ülkede şirketlerin fiyat artış beklentilerinin düşmesinin faiz indirimi umutlarını artırdığı sinyali veren Wollmershauser, “Almanya perspektifinden bakıldığında, ECB'nin faiz oranlarını yakında düşürmemesi için hiçbir neden yok.” İfadelerini kullandı.

ECB, artık artan düzeyde ilk faiz indirimine doğru ilerlemesi dikkati çekiyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, 20 Mart’ta, Bankanın muhtemelen Haziran 2024’te ilk faiz indirimine karar vermek için yeterli güvenceye sahip olacağını dile getirerek, "İlk faiz indiriminden sonra faizlerin izleyeceği yolu önceden taahhüt edemiyoruz." İfadelerini kullandı.

İlgili Haberler
ECB’den kritik enflasyon açıklaması
ECB’den kritik enflasyon açıklaması
Martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok hangi hisseler yükseldi?
Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok hangi hisseler yükseldi?
Rekabet Kurulu devralma işlemlerine ilişkin karar
Rekabet Kurulu devralma işlemlerine ilişkin karar
Microsoft’tan ses getiren değişiklik
Microsoft’tan ses getiren değişiklik
Son Haberler
Ordu’da aranan 16 şahıs yakalandı Gündem
Ordu’da aranan 16 şahıs yakalandı
Alevlerin arasında mahsur kalan itfaiye eri hortumla aşağıya inmeye çalışırken düştü Video
Alevlerin arasında mahsur kalan itfaiye eri hortumla aşağıya inmeye çalışırken düştü
Basamak yapmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Basamak yapmak deyimi ne anlama geliyor?
Lal Denizli CHP bayrağıyla evden kaçardı. Şansal Büyüka Çeşme Belediye Başkanı'nın bilinmeyen hikayesini açıkladı Spor
Lal Denizli CHP bayrağıyla evden kaçardı. Şansal Büyüka Çeşme Belediye Başkanı'nın bilinmeyen hikayesini açıkladı
'Yaban Çiçekleri' için kötü haber geldi. Dizinin hayranları çok üzülecek Magazin
'Yaban Çiçekleri' için kötü haber geldi. Dizinin hayranları çok üzülecek
Özgür Demirtaş acil diyerek paylaştı Gündem
Özgür Demirtaş acil diyerek paylaştı
Trabzonspor'dan Fenerbahçeli taraftarlara büyük şok Spor
Trabzonspor'dan Fenerbahçeli taraftarlara büyük şok