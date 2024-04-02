İFO’dan faiz mesajı

Ifo, şirketlerin fiyat beklentilerine yönelik Almanya İş Anketi sonuçlarını açıkladı.

Bu verilere göre, martta Almanya'daki şirketlerin yüzde 14,3'ü gelecek 3 ay içinde fiyatlarını artırmak istediğini söyledi. Şubatta bu oran yüzde 15 olmuştu.

Böylelikle, İfo’nun fiyat beklentileri endeksi martta Mart 2021'den bu tarafa en düşük değerine indi.

İmalatta fiyat beklentilerinin hemen hemen tüm sektörlerde gerilemesi dikkat çeken unsur oldu.

Ifo Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershauser, konuya dair açıklamasında, “Enflasyon oranı hala düşüşte ve bu yaz yüzde 2'nin altına düşmesi bekleniyor.” Dedi.

Ülkede şirketlerin fiyat artış beklentilerinin düşmesinin faiz indirimi umutlarını artırdığı sinyali veren Wollmershauser, “Almanya perspektifinden bakıldığında, ECB'nin faiz oranlarını yakında düşürmemesi için hiçbir neden yok.” İfadelerini kullandı.

ECB, artık artan düzeyde ilk faiz indirimine doğru ilerlemesi dikkati çekiyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, 20 Mart’ta, Bankanın muhtemelen Haziran 2024’te ilk faiz indirimine karar vermek için yeterli güvenceye sahip olacağını dile getirerek, "İlk faiz indiriminden sonra faizlerin izleyeceği yolu önceden taahhüt edemiyoruz." İfadelerini kullandı.