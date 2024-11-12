İfşa listesinde yeni skandal et döner! Bakın bu kez ne yedirmişler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İfşa listesinde yeni skandal et döner! Bakın bu kez ne yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine hemen hemen her gün yeni firmalar ve ürünler ekleniyor. Yapılan testlerde son olarak pişmiş et dönerin içinde sakatat (dil) olduğu belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerini sürdürüyor.

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Bakanlık "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listelerini yayınlıyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

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Buna göre, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 721'den 733'e yükseldi.

Börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler tespit edildi.

Son yapılan testlerde, et döner içerisinde sakatat (dil) kullanımı tespit edildi.

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