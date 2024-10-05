İfşa olan mantıcı rakip mantıcı ve oğullarını vurdu

İstanbul Maltepe'de mantı imalathanesine düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi ve 2 oğlu yaralandı. Saldırının, İzmir'de faaliyet gösteren ve Tarım Bakanlığı'nın ifşa ettiği başka bir mantı imalathanesinin sahipleri tarafından düzenlendiği iddia edildi.

Olay, saat 16.00 sularında Zümrütevler Mahallesi Seher Sokak'ta bulunan bir mantı imalathanesinde gerçekleşti. İddialara göre, İzmir'de faaliyet gösteren ve Tarım Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde ifşa olan bir mantı imalathanesinin müşterileri, İstanbul'daki başka bir imalathaneyi arayarak mantıyı onlardan almak istediklerin bildirdi. Bunun üzerine İzmir'deki firma sahipleri, Maltepe'deki imalathaneye ziyarete geldi. İki firma arasındaki müşteri tartışması silahlı kavgaya döndü. İzmir'deki mantı imalathanesinden gelenler ateş açarak iş yeri sahibi ve 2 oğlunu silahla yaraladı. Saldırganlar daha sonra geldikleri araçla imalathaneden kaçtı.

Dükkanda çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. Bacaklarından yaralanan iş yeri sahibi Sinan Balkaya ve oğulları Caner ile Aytaç Balkaya ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Polis ekipleri kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışmaya başladı.

'İFŞA OLAN FİRMANIN MÜŞTERİLERİ BİZE MANTI SİPARİŞİ VERDİ'

Saldırı düzenlenen iş yeri çalışanı Çetin Gelmez, "Geçen hafta Tarım Bakanlığı ifşa olan firmaları yayınladı. O firma ifşa olunca onların müşterileri bizi aradı, bizden mantı istediler. Olay bu yüzden oldu. Belden aşağıya vurdular, ofiste saldırdılar. Çay içtiler, sıkıp gittiler. İzmir'deki bir firma 3 kişi geldiler" diye konuştu.

Başka bir çalışan ise, “Başka bir firmayla alakalı bir durum. Patronlarımız yaralı. Baba ve abi kardeş. Durumları iyi. Kaçtılar, yakalandıklarını bilmiyoruz" dedi.