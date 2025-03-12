İftar sırasında tekmeli yumruklu kavga!

Kaynak: DHA
İftar sırasında tekmeli yumruklu kavga!

Mecidiyeköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iddialara göre, 2 kişi iftar otobüsünden kumanya için araya girmek isteyince sivil zabıta ekibiyle kavga etmeye başladı. Zabıta ekipleri, tekme ve yumruklarla saldırıp ardından biber gazıyla müdahale etti.

Olay, 11 Mart'ta saat 17.30 sıralarında Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kurulan iftar otobüsü önünde sıra oluştu.

2 kişi sıra beklemeden öne geçmek isteyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otobüsün yanında bulunan zabıta ekipleri 2 kişiye müdahale etti.

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Müdahale sırasında arbede çıkınca, görevliler biber gazı da kullandı.

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Kavgaya karışanlar emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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