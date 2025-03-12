İftar sırasında tekmeli yumruklu kavga!

Olay, 11 Mart'ta saat 17.30 sıralarında Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kurulan iftar otobüsü önünde sıra oluştu.
2 kişi sıra beklemeden öne geçmek isteyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otobüsün yanında bulunan zabıta ekipleri 2 kişiye müdahale etti.
Müdahale sırasında arbede çıkınca, görevliler biber gazı da kullandı.
Kavgaya karışanlar emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.