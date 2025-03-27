İftara gidiyordu... Türk öğrenciye ABD'de skandal gözaltı!

Fulbright burslusu ve doktora eğitiminin son yılında olan Öztürk, dün akşam iftara gitmek için Somerville'deki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından durduruldu.

Sosyal medyaya yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, sivil ve bazılarının yüzü maskeli 6 kişinin, Öztürk'ün etrafını sardığı ve elinden zorla telefonunu almaya çalıştığı görüldü.

ICE görevlileri, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk'ün sesli itirazları kamera kayıtlarına yansıdı.



Tufts Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada da söz konusu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği bildirildi.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

ABD İç Güvenlik Bakanlığından kıdemli bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamada, Rümeysa Öztürk'ün öğrenci vizesine uygun olmayan faaliyetlerde bulunduğu iddia edildi.



Açıklamada, "Rümeysa Öztürk, bu ülkede vizeyle bulunma ayrıcalığına sahip bir Türk vatandaşı ve Tufts Üniversitesi doktora öğrencisidir. DHS ve ICE soruşturmaları, Öztürk'ün, Amerikalıları öldürmekten zevk alan yabancı bir terör örgütü olan Hamas'ı desteklemek için faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti." ifadelerine yer verildi.



Açıklamanın devamında, ABD tarafından verilen öğrenci vizesinin "bir hak değil, özel izin olduğu" kaydedilerek, Öztürk'ün yaptığı iddia edilen söz konusu faaliyetlerin bu vizenin sonlandırılması için gerekçe oluşturduğu belirtildi.

ABİSİ KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Rümeysa Öztürk'ün abisi Dr. Asım Öztürk, kardeşinin, Filistin gösterilerine destek vermesinden dolayı gözaltına alınmasını kınadı.

"Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış biri olarak yaşanan hadiseyi gerek hukuki gerekse bilimsel olarak şiddetle kınamaktayım." ifadesini kullanan Öztürk, kardeşinin sadece okul gazetesinde yazılan ortak bir yazıda imzası bulunması nedeniyle gözaltına alındığını bildirdi.



Kız kardeşinin "Filistin hususunda provokatif veya saldırgan bir eyleme karışmadan", sadece üniversite yönetiminin Filistin-İsrail hususundaki yaklaşımlarını eleştiren bir yazı kaleme aldığını belirten Dr. Öztürk, ICE polisini "cadı avına çıkmakla" suçlarken, “Canary Mission” isimli internet sitesinin Rümeysa'yı bu yazısı üzerinden "fişlediğini" kaydetti.



Öztürk, kardeşi Rümeysa Öztürk'ün, "Müslüman bir kimlik taşıması sebebiyle bu tür haksız uygulamalarla mağdur edilmeye çalışıldığını" vurgulayarak, gözaltı uygulamasının, "Batı'nın ve Amerika'nın kök paradigması olan ifade özgürlüğünü hiçe sayan, kendi kendini inkar eden bir adım." olduğunu ifade etti.

WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ: DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, X hesabından ABD'de gözaltına alınan Öztürk'ün durumuna ilişkin açıklama yaptı.



Boston'da gözaltına alınan Öztürk'ün durumunun yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, Öztürk'ün ailesinin düzenli olarak bilgilendirildiği kaydedildi.



Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi ve diğer yetkililer nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Vatandaşımızın haklarının korunması için gerekli konsolosluk hizmetlerinin ve hukuki desteğin sağlanması amacıyla her türlü çaba gösterilmektedir." ifadelerine yer verildi.