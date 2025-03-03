İftarda uzak durulması gereken 6 besin! Ölüm saçıyorlar

Harvard T.H. Chan School of Public Health'ten Prof. Dr. Walter Willett, iftarda tüketilen bazı besinlerin vücut üzerindeki olumsuz etkilerini şu şekilde açıkladı:

"Aşırı yağlı ve şekerli yiyecekler, uzun süre aç kalan mideyi zorlayarak sindirim problemlerine yol açabilir. Ayrıca, bu tür besinler kan şekerini hızla yükseltip düşürerek halsizlik ve yorgunluk hissine neden olabilir."

Stanford Üniversitesi'nden Dr. Christopher Gardner ise, iftarda dengeli beslenmenin önemine dikkat çekerek, "İftar, vücudu yavaş yavaş beslemek için bir fırsattır. Hafif ve besleyici gıdalar tercih edilmeli, ağır ve işlenmiş yiyeceklerden kaçınılmalı. Bu, hem sindirim sistemini rahatlatır hem de enerji seviyelerini dengede tutar" dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: İFTARDA YANLIŞ BESİN TERCİHLERİNİN ETKİLERİ

Journal of Nutrition'da yayımlanan bir çalışmada, iftarda aşırı yağlı ve şekerli yiyeceklerin tüketilmesinin, kan şekeri dalgalanmalarına ve insülin direncine yol açabileceği belirtildi.

İftar ve sahur arasında ara öğünlerin önemi! Uzmanlar uyardı

Araştırma, bu tür besinlerin uzun vadede kilo alımına ve metabolik sorunlara neden olabileceğini ortaya koydu. Ayrıca, gazlı içeceklerin ve kızartmaların mide rahatsızlıklarını artırdığı vurgulandı.

İFTARDA UZAK DURULMASI GEREKEN 6 BESİN

1. Aşırı Yağlı ve Kızartılmış Yiyecekler

- Kızartmalar ve yağlı yemekler, sindirimi zorlaştırarak mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Ayrıca, bu tür yiyecekler yüksek kalori içerdiği için kilo alımına yol açabilir.

2. Şerbetli Tatlılar

- Baklava ve kadayıf gibi şerbetli tatlılar, kan şekerini hızla yükselterek insülin dengesizliğine yol açabilir. Bunun yerine sütlü tatlılar veya meyve bazlı tatlılar tercih edilmeli.

3. Gazlı ve Şekerli İçecekler

- Gazlı içecekler ve şekerli meyve suları, mide şişkinliği yaparak rahatsızlığa neden olabilir. Ayrıca, bu içecekler gereksiz kalori alımına yol açar.

4. İşlenmiş Et Ürünleri

- Salam, sucuk ve sosis gibi işlenmiş et ürünleri, yüksek tuz ve yağ içeriği nedeniyle sağlıksızdır. Bu tür yiyecekler, susuzluk hissini artırabilir ve sindirimi zorlaştırabilir.

5. Beyaz Unlu Mamuller

- Beyaz ekmek ve pide gibi unlu mamuller, hızla sindirilerek kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açar. Bunun yerine tam tahıllı ekmekler tercih edilmeli.

6. Aşırı Tuzlu Yiyecekler

- Turşu ve tuzlu peynir gibi yiyecekler, vücutta su tutulumuna neden olarak susuzluk hissini artırabilir. Bu tür yiyeceklerden kaçınılmalı.

SAĞLIKLI İFTAR ÖNERİLERİ

Uzmanlar, iftar sofralarında hafif ve besleyici gıdaların tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Çorba gibi sıvı besinlerle oruç açmak, mideyi rahatlatır ve sindirimi kolaylaştırır.

Ardından, sebze yemekleri, yoğurt ve tam tahıllı ekmek gibi besinlerle dengeli bir öğün oluşturulabilir. Ayrıca, bol su tüketimi, vücudun sıvı dengesini korumak için önemli.

Ramazan’da bunlara dikkat! İftar ve sahurda vücudunuzu zorlamayın

GELECEK ÖNERİLER VE SAĞLIKLI BESLENME STRATEJİLERİ

Uzmanlar, Ramazan ayında sağlıklı beslenme alışkanlıklarının benimsenmesinin, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı koruma açısından kritik olduğunu belirtiyor.

World Health Organization (WHO) 'dan Dr. Maria Neira, "Ramazan boyunca dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları, oruç tutan kişilerin genel sağlık durumunu iyileştirir. İftarda doğru besinleri seçmek, bu süreçte enerjik ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olabilir" dedi.