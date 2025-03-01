İftar ve sahur arasında ara öğünlerin önemi! Uzmanlar uyardı

Stanford University'den Dr. Christopher Gardner, iftar ve sahur arasına mutlaka ara öğün konulmasının önemini vurgulayarak "Uzun süreli açlık sonrası birden fazla öğün tüketmek, sindirim sistemine yardımcı olur ve kan şekerini dengede tutar. Ara öğünler, vücudun ihtiyaç duyduğu besinlerin düzenli olarak alınmasını sağlar" dedi.

Mayo Clinic'ten Dr. Donald Hensrud ise, "Ara öğünler, özellikle iftar sonrası enerji seviyelerinin korunmasına ve sindirimin rahatlatılmasına yardımcı olur. Sağlıklı atıştırmalıklar, vücudu gereksiz yüklerden arındırarak, daha verimli bir sindirim süreci sağlar" şeklinde ifade etti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: ARA ÖĞÜNLERİN ETKİLERİ

Journal of Nutrition'da yayımlanan bir çalışmada, iftar ve sahur arasına eklenen ara öğünlerin, vücut enerji seviyelerini artırdığı ve açlık hissini azalttığı belirtildi.

Araştırma, ara öğünlerin ayrıca metabolizmayı hızlandırdığını ve genel sağlığı olumlu yönde etkilediğini gösterdi.

ARA ÖĞÜNLERDE NE TÜKETİLMELİ?

Ara öğünlerin sağlıklı ve dengeli olması, bu süreçte vücudun ihtiyaç duyduğu besinlerin alınmasını sağlar.

İşte iftar ve sahur arasında tüketilmesi gereken bazı sağlıklı ara öğünler:

1. Taze Meyveler ve Sebzeler

- Vitamin ve mineral açısından zengin olan taze meyveler ve sebzeler, hem sindirimi kolaylaştırır hem de enerji verir.

Harvard T.H. Chan School of Public Health'ten Dr. Frank Hu, "Meyve ve sebzeler, vitamin ve mineral bakımından zengin oldukları için ara öğünlerde ideal bir tercihtir" dedi.

2. Yoğurt ve Kefir

- Probiyotik içeriğiyle sindirimi destekleyen yoğurt ve kefir, sağlıklı bir ara öğün seçeneği.

Stanford University'den Dr. Eric S. Orwoll, "Yoğurt ve kefir, probiyotikler sayesinde sindirimi rahatlatır ve vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir," şeklinde açıklamada bulunuyor.

3. Kuruyemişler ve Kuru Meyveler

- Badem, ceviz, fındık gibi kuruyemişler ve kuru meyveler, sağlıklı yağlar ve lif içeriği ile enerji verir.

University of California, Berkeley'den Dr. Dariush Mozaffarian, "Kuruyemişler ve kuru meyveler, enerji verirken aynı zamanda tok tutar ve sindirimi destekler" dedi.

4. TAM TAHILLI ATIŞTIRMALIKLAR

- Tam tahıllı bisküvi veya kraker gibi atıştırmalıklar, lif ve kompleks karbonhidrat içeriği ile uzun süre tok kalmayı sağlar.

Mayo Clinic'ten Dr. Donald Hensrud, "Tam tahıllı atıştırmalıklar, sağlıklı lif ve kompleks karbonhidrat içerikleri sayesinde enerji sağlar ve tok kalmayı destekler" diye ekledi.

İFTAR VE SAHUR ARASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Yeterli Su Tüketimi

- İftar ve sahur arasında yeterli miktarda su içmek, vücudun su dengesini korur ve dehidrasyonu önler.

2. Aşırı Yemekten Kaçınmak

- Ara öğünlerde aşırı yemekten kaçınmak, sindirim sistemini zorlamadan gerekli enerjiyi almanızı sağlar.

3. Şekerli ve Yağlı Gıdalardan Uzak Durmak

- Şekerli ve yağlı gıdalar, ani kan şekeri dalgalanmalarına neden olabilir. Bu tür gıdalardan uzak durmak, enerji seviyelerinin dengede kalmasına yardımcı olur.

Uzmanlar, Ramazan ayında doğru beslenme alışkanlıklarını benimsemenin, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı koruma açısından önemini vurguladı.

Harvard School of Public Health'ten Dr. Walter Willett, "Ramazan boyunca dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları, oruç tutan kişilerin genel sağlık durumunu iyileştirir" dedi.