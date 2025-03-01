İftarda yapılan bu hatalar direk mideyi vuruyor! Ağrılarla uğraşmamak için dikkat

Uzmanlar, iftar sırasında hızlı ve aşırı yemek yemenin mide üzerinde büyük bir baskı oluşturabileceğini belirterek, "Uzun süre açlık sonrası mideye birden yüklenmek, hazımsızlık, mide yanması ve şişkinlik gibi sorunlara neden olabilir. Yemekleri yavaş ve kontrollü bir şekilde tüketmek en önemli altın kuraldır" dedi.

SIKÇA YAPILAN BESLENME HATALARI

İftarda en sık yapılan hatalardan birinin de aç karnına hızlıca yüksek kalorili ve yağlı yiyecekler tüketmek olduğunun altı çizildi.

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Stanford Üniversitesi'nden Dr. Christopher Gardner, "Yağlı ve ağır yiyecekler, midenin sindirim süresini uzatarak rahatsızlık oluşturabilir. İftarda hafif ve dengeli beslenmek mideyi korumanın ilk adımıdır" dedi.

Bir başka yaygın hata ise fazla miktarda soğuk içecek tüketmek.

Uzmanlar, özellikle iftar sırasında çok soğuk ya da gazlı içeceklerden kaçınılması gerektiğini belirtti. İçeceklerin aşırı soğuk olması mide kaslarının spazm yapmasına neden olabilir. Bunun yerine ılık su ya da bitki çayları gibi mideyi rahatlatıcı içecekler tercih edilmeli.

İFTARDA NASIL BESLENMELİYİZ?

Beslenme uzmanlarına göre, iftarı birkaç aşamada yapmak en doğru yaklaşım.

İlk olarak, mideyi yormamak adına iftarı hafif bir çorba ve hurma gibi besinlerle açmak gerekir.

Ardından, küçük porsiyonlu ve dengeli bir ana yemek tüketmek önerilir.

World Health Organization (WHO) 'dan Dr. Maria Neira, "Dengeli bir öğün, proteini, sebzeleri ve karbonhidratı eşit bir şekilde içermeli. Bu yaklaşım, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri dengeli bir şekilde sağlar" şeklinde açıklamada bulundu.

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Ayrıca, mideyi korumak ve aşırı yüklenmeyi önlemek için yemek aralarına kısa molalar eklemek tavsiye edilir. Çiğneme hızının artırılması ve iyi sindirilmiş yemekler, midenin daha rahat çalışmasını sağlar.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: RAMAZAN'DA BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Journal of Nutrition 'da yayımlanan bir çalışmada, Ramazan boyunca dengeli bir beslenme düzeninin, sadece mide sağlığını korumakla kalmayıp genel vücut sağlığını da iyileştirdiği belirtildi.

Araştırma, dengeli bir beslenme programıyla iftar yapan kişilerin enerji seviyelerinin daha yüksek ve mide şikayetlerinin daha az olduğunu ortaya koydu.

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İFTARDA YAPILMAMASI GEREKENLER

1. Yemekleri hızlı tüketmek yerine yavaş ve dikkatli bir şekilde yemeye özen gösterin.

2. Yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden uzak durun; bunlar midenizi yorar.

3. Çok fazla tatlı tüketmekten kaçının; tatlılar, kan şekerinde ani yükselmelere neden olabilir.

4. Fazla miktarda çay ve kahve içmekten kaçının; bunlar vücutta su kaybına neden olabilir.

GELECEK ÖNERİLER VE RAMAZAN BESLENMESİ

Uzmanlar, iftar ve sahur arasındaki süreçte bol su tüketimi, hafif atıştırmalıklarla mideyi destekleme ve dengeli beslenmenin önemini vurguladı.

Harvard School of Public Health'ten Dr. Walter Willett, "Doğru beslenme alışkanlıkları, hem mide sağlığını hem de Ramazan boyunca genel sağlık durumunu iyileştirir" dedi.