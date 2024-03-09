Uzmanından Ramazan ayında hayat kurtaran beslenme önerileri

Doç. Dr. Geçmen, lifli gıdaların, sebze ve meyve ağırlıklı bir diyetin ve başlangıçta protein açısından zengin gıdaların tüketilmesinin önemini vurguladı.

Geçmen, kompleks karbonhidratlar içeren yiyeceklerin, örneğin bulgur ve makarnanın tüketilmesini özellikle tavsiye etti.

Doç. Dr. Geçmen, iftar ve sahur arasında ağır yemeklerden kaçınılması gerektiğini belirtmiş ve Ramazan ayında kardiyovasküler ölüm oranları veya olaylarının arttığına dair bir veri olmadığını ifade etti.

Meyan kökü içeren içecekler ve yüksek tuz içeren gıdalardan uzak durulmasını özellikle önermiştir, çünkü bu tür gıdalar kalp hastalıklarının kötüleşmesine yol açabilir.

Birden fazla ilaç kullanan hastalar için, ilaçların en az altı saat arayla alınmasının önemli olduğunu vurguladı.

Özellikle kan sulandırıcı ilaçlar olan rivaroksaban ve varfarin kullanan hastaların, bu ilaçları yemekle birlikte alması gerektiğini ve susuz kalmaktan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Son olarak, basit şeker içeren içeceklerin sınırlı tüketilmesi ve iftar ile sahur arasında yeterli miktarda su tüketilmesinin önemini vurguladı.

Ayrıca, kalp hastalarının çok fazla çay veya kahve tüketmemesi gerektiğini de eklendi.