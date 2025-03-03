İftardan sonra 30 dakika yetiyor! Ramazan'da kilo almamak isteyenlere müjde

Ramazan ayı, bireyler için bir ruhani arınma dönemi olmasının yanı sıra, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını güçlendirmek için de bir fırsat olabilir. Ancak, iftar ve sahurda yapılan dengesiz beslenme ve gün boyu hareketsiz kalma, kilo alımına yol açabilir.

Harvard T.H. Chan School of Public Health’ten Prof. Dr. Frank Hu, Ramazan ayında yapılan hafif egzersizin sağlık üzerindeki etkilerini şu şekilde açıkladı:

“Yemeklerden sonra yapılan hafif tempolu yürüyüşler, sindirimi hızlandırır ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Ayrıca, yürüyüş gibi düşük yoğunluklu egzersizler, metabolizmayı canlandırarak kilo kontrolü sağlar.”

Mayo Clinic’ten Dr. Donald Hensrud ise, Ramazan boyunca düzenli egzersizin sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel faydalar sunduğunu belirterek, "Egzersiz, vücudu enerji ile doldururken, stres seviyelerini azaltır ve ruh halini iyileştirir. Ramazan ayında, oruç süresince düşük yoğunluklu egzersizlere odaklanarak kilo kontrolü sağlanabilir" dedi.

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Journal of Sports Science & Medicine ’de yayımlanan bir çalışmada, düşük yoğunluklu egzersizin, özellikle yemek sonrası yapılan yürüyüşlerin, kilo yönetimi ve genel sağlık üzerindeki etkileri incelendi.

Araştırma, 30 dakikalık bir yürüyüşün sindirimi iyileştirdiğini, metabolizmayı hızlandırdığını ve kan şekeri seviyelerini dengelediğini ortaya koydu.

Bir diğer çalışmada ise, Ramazan ayında fiziksel aktivitenin kilo alımını engelleyebileceği belirtildi.

Journal of Nutrition ’da yayımlanan bu çalışmada, hafif tempolu yürüyüşlerin yağ yakımını artırdığı ve kilo kontrolüne yardımcı olduğu vurgulandı.

RAMAZAN AYINDA KİLO ALMAMAK İÇİN ÖNERİLER

1. Dengeli Beslenin: İftar ve sahurda dengeli bir tabak oluşturun. Protein, lif, sağlıklı yağlar ve tam tahıllı karbonhidratlarla dolu öğünler tercih edin. Örneğin, yoğurt, sebze, az yağlı etler ve tam tahıllı ekmek ideal besinler.

2. 30 Dakikalık Yürüyüş: İftardan yaklaşık 1 saat sonra yapılacak hafif bir yürüyüş, sindirimi destekler ve kilo yönetimini kolaylaştırır. Yavaş tempoda yürüyüş yaparak hem metabolizmanızı hızlandırabilir hem de enerji seviyelerinizi artırabilirsiniz.

3. Aşırı Karbonhidrat ve Şekerden Kaçının: Ramazan pidesi, şerbetli tatlılar ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Bu tür yiyecekler, hızlı kilo alımına neden olabilir.

4. Yeterli Su Tüketin: Oruç sırasında sıvı alımı azalabilir. Bu yüzden iftar ve sahur arasında bol su tüketerek hem hidrasyonu sağlayabilir hem de metabolizmanızı destekleyebilirsiniz.

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5. Açlık Hissini Azaltan Besinler Tüketin: Sahurda tok tutan ve enerji veren besinler, gün boyu açlık hissinizi azaltabilir. Yulaf, badem, avokado ve yumurta gibi besinler bu konuda destekleyici.

SAĞLIKLI RAMAZAN İÇİN EGZERSİZİN ÖNEMİ

Uzmanlar, Ramazan ayında hafif egzersizin sağlık açısından büyük faydalar sunduğunu ve bu dönemde sağlıklı alışkanlıkların kazanılabileceğini vurguladı.

Fiziksel aktivite, yalnızca kilo kontrolü için değil, aynı zamanda genel sağlık ve refah için de hayati öneme sahip.

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Stanford Üniversitesi’nden Dr. Christopher Gardner, “Ramazan, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemek için ideal bir dönemdir. Hafif yürüyüş gibi basit ama etkili egzersizler, uzun vadede fiziksel ve zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkiler bırakır” şeklinde açıklamada bulundu.