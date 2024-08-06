İftira atmada uzman olanlar Nevşin Mengü'nün babası için böyle dedi

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, bugün, "Leoparın benekleri değişmez" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Korkmaz, yazısında Gazeteci Nevşin Mengü'yü hedef aldı.

Korkmaz, yazısında "Dünden Bugüne" ara başlığını açarak, "İsmail Heniyye için bir günlük milli yas ilan edilmesi, içerideki belli Batıcı, Laikçi tiplerin “bozuk çalmasına” neden oldu" dedi.

Yazının devamında Nevşin Mengü'den bahseden Korkmaz, Mengü'nün YouTube kanalında söylediklerine yer verdi.

Korkmaz, daha sonra, Nevşin Mengü'nün babası Şahin Mengü'nün (1948-2021), CHP’nin 23. Dönem vekillerinden biri olduğunu ifade ederek, 12 Eylül darbesi döneminde Ecevit’in, sonraki senelerde Baykal’ın avukatlığını yaptığını söyledi.

Korkmaz, "Şahin Mengü’nün dünyaya geldiği 1948 yılı, İsrail devletinin de kurulduğu yıldır" dedi.