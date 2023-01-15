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İğdenin faydaları neler? İğde neye iyi gelir?

İğde meyvesi içeriğinde pek çok vitamin çeşidi bulundurmasıyla tam bir şifa deposu. Bazı ülkelerde hastalıkların tedavisinde kullanılan iğdenin faydaları saymakla bitmiyor. Peki, İğdenin faydaları neler? İğde neye iyi gelir?

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 17:18
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İğdenin faydaları neler? İğde neye iyi gelir?

İğdenin faydaları neler? İğde neye iyi gelir?
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İğde direkt tüketiminin yanı sıra yaprakları kaynatılarak çay şeklinde de tüketilmektedir. Ağız ve diş sağlığı açısından faydalı olduğu söylenen iğdenin pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, İğdenin faydaları neler? İğde neye iyi gelir?

İğde çiçeği farklı tedavilerde kullanılmaktadır. İlkbaharda çiçeklenen iğde ağacının çiçekleri hoş bir kokuya sahip.

İğde yaprağının üstü tüylü, ağacı ise dikenli oluyor. İğde meyvesinin özelliği, içeriğinde çok fazla vitamini barındırmasıyla iğde tam bir şifa deposudur. Peki, İğdenin faydaları neler? İğde neye iyi gelir?

İğde kabuklu ve oval şekilde bir meyve türüdür. Karasal iklime sahip bölgelerde rahatlıkla yetişebilen İğdenin ağacı kış aylarında yapraklarını döker. İğde meyvesinin rengi sarı ve kahverengidir.

İğde fazla tüketildiğinde kabızlığa yok açabilir. Susuz bir meyve olduğu için yenildikten sonra su tüketmekte fayda var.

İĞDENİN FAYDALARI NELER?

İğde tüketimi ağız ve diş sağlığı açısından yararlıdır.

İshalin geçmesine yardım eder.

Karaciğer yağlanmasını azaltır.

İdrar sorunlarını düzenler.

Cinselliğin artmasını sağlar.

Yüzdeki sivilce ve siyah noktaların giderilmesinde kullanılır.

Böbreklerin ideal biçimde çalışabilmesini destekleyerek böbrek hastalıklarına iyi gelir.

Diyabet dostudur.

Egzamayı engeller.

Kanser riskini azaltmakla birlikte kanserin büyüme hızını yavaşlatmaktadır.

Adet kanamalarının düzenlenmesine yardımcı olur.

Hazımsızlığa iyi gelir.

Taze iğde mide bulantılarının önlenmesine yardımcı olur.

C vitamini bakımından oldukça zengindir. Bu sayede soğuk algınlığına karşı vücudun korunmasına destek sağlar.

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