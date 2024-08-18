Iğdır Adana'ya gol yağdırdı

Kaynak: AA
Iğdır Adana'ya gol yağdırdı

Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK, konuk ettiği Adanaspor'u 6-1 yendi.

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Ankara'da ağırladığı Adanaspor'u 6-1 yendi.

Aktepe Stadı'nda oynanan ve hakem Burak Pakkan'ın yönettiği maçta Iğdır FK, 23. dakikada Dean Liço, 27. dakikada Kosta Aleksic ve 34. dakikada Hasan Hatipoğlu'nun golleriyle 3-0 öne geçti. Adanaspor, 42. dakikada Mehmet Feyzi Yıldırım'ın golüyle skoru 3-1 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla bitti.

Maçın 51. dakikasında Dean Liço'nun golüyle skoru 4-1 yapan Iğdır ekibi, 85. dakikada Regattin'in penaltıdan ve 90+1. dakikada Burak Altıparmak'ın attığı gollerle sahadan 6-1 galip ayrıldı.

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