Iğdır FK Trabzonspor'dan 2 oyuncuyu renklerine bağladı!

Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır FK, Trabzonspor'dan ayrılan iki oyuncuyla sözleşme imzaladı.

MUHAMMET TAHA TEPE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Trabzonspor'un yaz transfer döneminin başında sözleşmesini feshederek serbest bıraktığı ikinci kalecisi Muhammet Taha Tepe Iğdır FK ile anlaştı.

Trendyol 1. Lig ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 23 yaşındaki file bekçisi için kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Muhammet Taha Tepe! Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Muhammet Taha Tepe ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

SERKAN ASAN IĞDIR FK'YA GERİ DÖNDÜ

Öte yandan yine bordo mavili kulüple yollarını ayıran 26 yaşındaki sağ bek Serkan Asan da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Iğdır FK ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kulüptan yapılan açıklamada Serkan Asan için "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Trabzonspor’dan kiralık olarak kadromuzda yer alan Serkan Asan ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Yeni transferimiz Serkan Asan'a kulübümüze yeniden hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.

IĞDIR FK İMZA ŞOV YAPTI

Iğdır FK Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı bu iki oyuncunun haricinde Doğan Erdoğan, Ali Kaan Güneren, Oğuz Kağan Güçtekin ve Moryke Fofana'yı renklerine bağladığını açıkladı.