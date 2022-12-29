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Lastiği patlayan askeri araç devrildi! Çok sayıda yaralı var

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde, lastiği patlayan zırhlı aracın yol kenarındaki araziye devrilmesi sonucu 12 asker, hafif yaralandı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 12:51
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Iğdır Karakoyunlu'da lastiği patlayan zırhlı aracın yol kenarındaki araziye devrildi: 12 asker yaralı

Lastiği patlayan askeri araç devrildi! Çok sayıda yaralı var
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Kaza, saat 09.30 sıralarında, Karakoyunlu'da meydana geldi. Aralık ilçesinden Iğdır'a dönen askerlerin taşındığı, 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na ait zırhlı araç, lastiğin patlaması sonucu yol kenarındaki araziye devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, zırhlı araçta hafif yaralanan 12 askeri ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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