Iğdır'da anız yangını bir anda eve sıçradı

Iğdır /Akay Aktaş

Karakoyunlu ilçesine bağlı Bayatdoğanşalı köyünde anız yangını bir eve sıçradı.

Karakoyunlu İtfaiyesi’nin müdahalesi yetersiz kalınca Iğdır itfaiyesinden destek ekipleri sevk edildi.

Bayatdoğanşalı köyünde kontrolsüz bir şekilde yakılan anız, faciaya neden oldu.

Rüzgârın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede bir eve sıçradı. Köy halkının 112 Acil ihbar hattına yaptığı bildirim üzerine Karakoyunlu İtfaiyesi hemen olay yerine sevk edildi. Ancak yanan evdeki yangın giderek büyüyünce Karakoyunlu İtfaiyesi müdahalede yetersiz kaldı.

Durumun ciddiyeti üzerine Iğdır İtfaiyesi'nden de destek ekipler olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı, ancak evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev sahipleri olayın şokunu yaşadı.

Anız yakmanın yasak olduğunu belirten yetkililer, anız yakmanın tehlikelerine karşı köylüleri uyararak, bu tür ihmallerin ciddi sonuçlara yol açabileceğini hatırlattılar.