16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Iğdır'da araba alım satım dolandırıcıları operasyonunda 3 tutuklama 

Iğdır'da araba alım satım dolandırıcıları operasyonunda 3 tutuklama 

Iğdır'da araba alım satımında dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı.  

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 21:42
Takip Et

Iğdır'da araba alım satım dolandırıcıları operasyonunda 3 tutuklama 

Iğdır'da araba alım satım dolandırıcıları operasyonunda 3 tutuklama 
+
Aa
-

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, araç alım-satımında dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 1 milyon 270 bin lira değerindeki bir araç satışında "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi hastanedeki işlemlerin ardından emniyetteki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen  şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla bırakılırken 3 şüpheli ise tutuklandı.  

Öte yandan şüphelilerin üzerinde 2 sahte külçe altın da ele geçirildi. (İHA)                                      

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
3
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Selçuk Çebi istifa etti
4
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
5
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
6
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
7
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Sivas'ta tarihi gün
﻿Sivas'ta tarihi gün
﻿Sivas'ta tarihi gün
﻿Stefan Kuntz ortaya çıktı! Riva'nın yolunu buldu
﻿Stefan Kuntz ortaya çıktı! Riva'nın yolunu buldu
﻿Stefan Kuntz ortaya çıktı! Riva'nın yolunu buldu
﻿Flaş iddia hem de Türkiye'de: Maçın hakemleri oynadıkları bahis için penaltı vermişler
﻿Flaş iddia hem de Türkiye'de: Maçın hakemleri oynadıkları bahis için penaltı vermişler
﻿Flaş iddia hem de Türkiye'de: Maçın hakemleri oynadıkları bahis için penaltı vermişler
﻿Nevşehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı   
﻿Nevşehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı   
﻿Nevşehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.