Iğdır'da bir kadın balkonda dans edip etrafa ateş etmeye çalıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Iğdır'da bir kadın balkonda dans edip etrafa ateş etmeye çalıştı

Iğdır’da bir kadın balkona çıkarak elindeki silahla rastgele ateş etmeye çalıştı. Polislerin müdahalesiyle kadının elindeki silah alındı.

Olay, akşam saatlerinde Iğdır Vali Yolu mevkisinde meydana geldi. Genç bir kadın balkona çıkarak şarkılar söyleyip dans ederek elindeki silahla sağa sola ateş etmeye çalıştığı görüldü.

aw306419-03.jpgOlayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

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Balkonda şarkılar söyleyip oynayan genç kadın elindeki silahı olaya müdahale etmeye gelen polislere doğrultarak defalarca tetiğe bastığı iddia edildi.

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Polislerin müdahalesi sonrası kadının elindeki silah alındı. Kadın karakola götürülürken silahın boş olduğu öğrenildi.

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