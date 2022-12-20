Aras Vadisi sis denizi oldu

Kentte 5 gündür etkili olan sis, kent merkezi ve düşük rakımlı köylerde görüş açısını 10 metreye kadar düşürdü.

Etrafı dağlarla çevrili 800 metre rakımlı Aras Vadisi ve kent merkezi sis bulutlarının içinde kaldı.

Türkiye'nin en yükseği 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı da sis bulutlarının içinde güzel görüntüler oluşturuyor.

Aras Sıra Dağlarının 2 bin 500 metresinden görüntülenen sis, adeta denizi andırıyor.