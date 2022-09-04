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Iğdır Aralık'da felçli tilki tedavi altına alındı

Iğdır'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekibince, Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde hareketsiz halde bulunan ve felç olduğu belirlenen tilki tedavi altına alındı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 16:05
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 16:39
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Iğdır'da felçli tilki tedavi altına alındı

Iğdır Aralık'da felçli tilki tedavi altına alındı
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Iğdır’da bulunan ve felçli olduğu tespit edilen tilki tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır Aralık ilçesi Hacıağa köyünde vatandaşlar hareketsiz yatan bir tilki buldu. Vatandaşlar hemen durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekibine bildirdi. Köye giden ekipler hareketsiz tilkiyi teslim aldı. Müdürlüğe getirilen ve tedavisi yapılan tilkinin arka bacaklarının felç olduğu tespit edildi.

İlk müdahalesi Iğdır'da yapılan tilki, tedavisinin sürmesi için Kars DKMP Rehabilitasyon Merkezine gönderilecek.



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