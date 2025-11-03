Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Bandırmaspor'u konuk etti.
Iğdır FK maça Sinan Bolat, Alperen Selvi, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin, Moryke Fofana, Bruno, Ali Kaan Güneren, Eyüp Akcan, Fode Koita, Gökcan Kaya ve Güray Vural'la başladı.
Bandırmaspor ise Arda Özçimen, Tolga Kalender, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya, Atınç Nukan, Enes Aydın, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba ve Samake ilk 11'iyle sahaya çıktı.
Konuk ekip 37. dakikada Bacuna ile öne geçerken, Iğdır FK, 68. dakikada Mendes'le skoru eşitledi.
Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Iğdır FK 19 puana, Bandırmaspor ise 17 puan yükseldi.