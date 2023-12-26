Iğdır’da silah kaçakçılığı operasyonu

Kaynak: İHA
Iğdır’da silah kaçakçılığı operasyonu
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şahıs tutuklandı.

Iğdır merkez Halfeli Beldesi ve Taşlıca köyünde yapılan eş zamanlı baskınlarda, 1 adet Kaleşnikof uzun namlulu silah, 1 adat Nop Navzer piyade tüfeği, 1 adet Browning tabanca, 1 adet 20 kalibre tabanca ele geçirilirken, silahlara ait 5 adet şarjör, 19 adet 7.9 mm çapında fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 290 adet 7.62 mm çapında, 20 adet 5.56 mm çapında ve 36 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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