Iğdır’da silah kaçakçılığı operasyonu

Iğdır merkez Halfeli Beldesi ve Taşlıca köyünde yapılan eş zamanlı baskınlarda, 1 adet Kaleşnikof uzun namlulu silah, 1 adat Nop Navzer piyade tüfeği, 1 adet Browning tabanca, 1 adet 20 kalibre tabanca ele geçirilirken, silahlara ait 5 adet şarjör, 19 adet 7.9 mm çapında fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 290 adet 7.62 mm çapında, 20 adet 5.56 mm çapında ve 36 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.