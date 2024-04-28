Iğdır’da silahlı kavga

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, Iğdır merkezde bir kahvehanede evinde oturan M.Ç, H.A. ve C.A. ile sonradan gelen M.Ç. arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavganın ardından M.Ç, isimli şahıs yanında getirdiği silahla ateş ederek üç vatandaşı yaraladı.

Çevredeki diğer Vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralı vatandaşlar, tedavi altına alındı. Yaralı şahıslarda C.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.